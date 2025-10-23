كيم كارداشيان تعلن إصابتها بمرض دماغي “خطير”



أعلنت النجمة التلفزيونية الأميركية، كيم كارديشيان تشخيصها بمرض دماغي خطير، مشيرة إلى أن الفحص بالرنين المغناطيسي الروتيني كشف وجود تمدد وعائي في دماغها.

وذكرت كيم (45 عاما) هذا الخبر خلال عرض الموسم 7 من البرنامج “ذا كارداشيانز”، وفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت كيم أثناء حديثها مع شقيقتها كورتني كارداشيان: “لقد وجدوا تمددا صغيرا”، لترد شقيقتها مصدومة وواضعة يدها على صدرها: “واو”.

وعرض في الحلقة مشاهد توثق إجراء كيم للفحص بالجهاز الرنين المغناطيسي في منشأة طبية، مع عرض صور لدماغها.

والتمدد الدموي هو انتفاخ في الوعاء الدموي في الدماغ، وفي حال تمزق يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف داخلي شديد قد يهدد الحياة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

سكاي نيوز