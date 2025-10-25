مناظرة هامة بوزارة النقل..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

عاجل/ ايقاف نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات..وهذه التفاصيل..

تعتزم، وزارة النقل، فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للادرات العمومية، بداية من 26 ماي 2026 والأيام الموالية.

ووفق قرار من وزير النقل، مؤرخ في 23 أكتوبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فان عدد الخطط المراد سد شغورها يبلغ 17 خطة معروضة للتناظر حسب الاختصاصات، تتعلق بخمس خطط في النقل البري وخطتان في الملاحة البحرية وعشر خطط في الطيران المدني والملاحة الجوية والحركة الجوية.

وأفادت الوزارة أن بداية تسجيل الترشحات عن بعد قد حدد يوم 25 نوفمبر 2025، على أن يغلق باب الترشحات يوم 25 ديسمبر 2025.

