إحتياطي تونس من النقد الأجنبي يعادل 25 مليار دينار..

2025/10/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

شهد إحتياطي تونس من النقد الاجنبي زيادة بنسبة 2 بالمائة، إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، وتجاوز ما يعادل 25 مليار دينار (ما يغطي 107 أيام توريد)، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة أمس الجمعة، عن البنك المركزي التونسي.
كما ساهم تطوّر عائدات العمل، بنسبة 7،6 بالمائة، إلى حوالي 7 مليارات دينار، والعائدات السياحية، بنسبة 7،8 بالمائة، إلى 6،7 مليارات دينار، في تحسن الإحتياطي، وذلك إلى حدود يوم 20 أكتوبر 2025.
في المقابل قدّرت خدمة الدين الخارجي، بحسب المصدر ذاته، ب10،8 مليارات دينار، أي بتراجع ب14 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2024.
كما أشار البنك المركزي التونسي إلى تراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل، بنسبة 7،7 بالمائة، ليصل إلى 11،7 مليار دينار، منذ بداية السنة إلى غاية يوم 24 أكتوبر 2025، مقابل 12،7 مليار دينار خلال سنة 2024. وسجل إجمالي المبادلات بين البنوك زيادة، بنسبة 60،5 بالمائة، ليبلغ حوالي 4،1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.

