هام/ اطلاق ميزة جديدة على “أنستغرام”..

أعلن آدم موسري، رئيس “إنستغرام”، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العودة إلى مقاطع “الريلز” التي شاهدوها سابقا دون الحاجة إلى حفظها مسبقا.

وجاء الإعلان عن هذه الميزة التي طال انتظارها عبر حساب موسري الرسمي، حيث أوضح بالتفصيل كيفية الوصول إلى هذه الخاصية الجديدة. ويمكن للمستخدمين الآن الانتقال إلى ملفهم الشخصي، ثم الدخول إلى الإعدادات، ليجدوا خيار “سجل المشاهدة” ضمن قسم “نشاطك”.

وقال موسري في مقطع فيديو: “يمكنك الآن رؤية كل ‘ريل’ شاهدته على الإطلاق في مكان واحد منظم”. وأضاف أن المنصة أضافت أدوات متقدمة لتنظيم هذا السجل، حيث يمكن للمستخدمين ترتيب المحتوى من الأقدم إلى الأحدث أو العكس، والبحث ضمن نطاق زمني محدد، بل وحتى تصفية النتائج للعثور فقط إلى “الريلز” المنشورة من قبل حساب معين.

ولاقى الإعلان ترحيبا واسعا من مستخدمي المنصة، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الإضافة التي كانوا ينتظرونها منذ وقت طويل. وعلق أحد المستخدمين بمزيج من الحماس والارتياح: “هذا هو ما نحتاجه حقا!”. وكتب آخر: “أخيرا! شكرا لكم على هذه الميزة الرائعة”.

ويأتي إطلاق هذه الميزة في إطار سعي “إنستغرام” المستمر لتحسين تجربة المستخدم والمنافسة في سوق منصات الفيديو القصير، خاصة بعد أن سبقته منصات مثل “تيك توك” و”يوتيوب” في تقديم خيارات مشابهة لمستخدميها. وتعد هذه الخطوة جزءا من سلسلة تحديثات مستمرة يطلقها “إنستغرام” مؤخرا، حيث أعلن الشهر الماضي عن إطلاق جائزة “الخواتم” للمبدعين المتميزين على المنصة، في إطار جهوده لدعم وتشجيع الإبداع بين مستخدميه.