قيس سعيّد يشدّد على إصلاح الصناديق الاجتماعية واستعادة توازنها المالي

تناول رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وضع الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض

وأكّد رئيس الدّولة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة، على ضرورة أن تستعيد هذه الصّناديق توازناتها بتطوير التشريعات المتعلّقة بها حتى تؤدّي الأهداف التي أُحدثت من أجلها

كما شدّد رئيس الجمهوريّة في هذا اللقاء على ضرورة إنفاذ قانون الدّولة التونسيّة في مجال منع المناولة ،علما وأنّه تمّت تسوية وضعيّات حوالي 82 ألف عامل وعاملة، مؤكّدا في هذا الإطار على محاسبة كلّ من يسعى إلى التحايل والالتفاف على تطبيق أحكام هذا القانون