وزير الشؤون الدينية يكشف عن ميزانية الوزارة وعدد موظفيها..#خبر_عاجل

قال وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي أن الوزارة تشغل 21 ألف إطار ديني و2100 مؤذن وتشرف على 6737 معلما دينيا تتوزع على 5260 جامعا و1440 مسجدا و76 زاوية و20 كنيسة و13 معبدا يهوديا، مضيفا أنه من المنتظر أن تقوم الوزارة بترسيم 20 معلما دينيا قبل نهاية السنة الجارية، وترسيم 259 معلما سنة 2026.

وقدّرت ميزانية مهمة الشؤون الدينية المخصصة لسنة 2026، بـ202 مليون دينار، منها 161 مليون دينار نفقات تأجير و24 مليون دينار نفقات تسيير و14،85 مليون دينار مخصصة للتدخل العمومي، فيما تم تخصيص 2،3 مليون دينار لنفقات الاستثمار، وفق ما أعلنه الوزير.

وقد تم ذلك في اطار الجلسة المشتركة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، والتي ترأسها كل من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي ورئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلال السعيدي وحضرها نواب من اللجنتين.