سليانة: تقدم عناصر مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية الفلاحية بنسبة 94 بالمائة

بلغت نسبة تقدم عناصر مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية الفلاحية بولاية سليانة، الذي انطلق في جوان 2017 وينتهي في جوان 2026، 94 بالمائة، وفق منسق المشروع عبد الناصر الدغاري.

وبيّن الدغاري في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع حاليا في مرحلة استكمال عناصره الأخيرة واستحثاث نسق الإنجاز بعد التأخر نتيجة إشكاليات تتعلق بالمقاولات من بينها مشروع المنطقة السقوية في الروحية على وادي الزقيفة ( بلغت نسبة تقدم الانجاز 60 بالمائة).

وأشار الى أن جملة من المشاريع تتقدم بنسق حثيث وأخرى أنجزت من بينها تهيئة 10 كم من المسالك الريفية (85 بالمائة نسبة تقدم الإنجاز) وبرمجة انجاز 350 هكتارا من المناطق السقوية (انجاز المنطقة السقوية بطويجين بمكثر والدخيلة ببرقو) وتجهيز 12 بئرا تعويضية جنوب الولاية من بينها 7 أبار بالروحية، فضلا عن أنشطة مدرة للدخل مثل تربية النحل وتسمين الخرفان و الأبقار ( مع تمكين المنتفعين من 96 رأسا من الأراخي خلال سنة 2025 و14 ألف خروف منذ بداية المشروع و5 ألاف من بيوت النحل).

وأكد أنه تمت إعادة توظيف الموارد المالية بهدف توفير الظروف الملائمة لتطوير المنظومات الفلاحية (الحليب واللحوم والزيتون والكروم والتفاح وحبّ الملوك والمواد الغابية غير الخشنة)، فضلا عن تحسين المنظومات الفلاحية.

يذكر أن المشروع انطلق سنة 2017 لفائدة 14 ألف عائلة أي 54 ألف منتفع من معتمديات جنوب الولاية (مكثر وكسرى والروحية وسليانة الجنوبية وبرقو).