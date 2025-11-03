عاجل/ مصرع 24 شخصا على الأقل في تصادم حافلة وشاحنة بهذه المنطقة..

لقي 24 شخصًا على الأقل حتفهم اليوم وأصيب 18 آخرون بعد اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في ولاية تيلانجانا بجنوب الهند.

وقالت الشرطة الهندية، إن الحادث وقع بينما كانت الحافلة، التي تقل نحو 70 راكبًا، متجهة إلى حيدر آباد، عاصمة الولاية.

وأفادت التقارير بأن الشاحنة كانت تنقل حصىً، واصطدمت بالحافلة بقوة هائلة، مما أدى إلى احتجاز عدد من الركاب داخلها.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة المفرطة وفقدان السيطرة من قبل سائق الشاحنة كانت الأسباب المحتملة للحادث.

وقالت الشرطة، إن من بين القتلى سائقي الحافلة والشاحنة، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر مع والدته. وقد بدأت السلطات تحقيقا في الحادث.

يذكر أن الحوادث المرورية شائعة في الهند نتيجة الحمولة الزائدة والبنية التحتية السيئة والقيادة المتهورة.