عاجل/ عقوبة جديدة من الفيفا ضد هذا النادي بالرابطة المحترفة الأولى

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الاثنين، تسليط عقوبة المنع من الانتداب على النادي الرياضي الصفاقسي مجددا بعد حصوله على اشعار بذلك على خلفية مستحقات اللاعب البرتغالي السابق للفريق بيدرو سا.

وقضت غرفة فض النزاعات بالفيفا بهذه العقوبة لثلاث فترات انطلاقا من 30 أكتوبر الماضي.

ومن المرتقب تسليط عقوبات أخرى من الجامعة الدولية لكرة القدم من هذا التاريخ إلى فترة التنقلات الشتوية المقبلة تتجاوز قيمتها المليون دينار بعنوان خطايا لنزاعات رياضية دولية من بينها مستحقات الاطار الفني البرتغالي السابق بقيادة الكسندر سانتوس