عاجل/ بيان هام من حماس..

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس (الإثنين) بمشروع قانون للكيان الصهيونى يتيح “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرة أنه “تجسيد للوجه القبيح” للكيان .

وقالت حماس في بيان “إن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت في الكنيست، تجسيد للوجه القبيح للاحتلال، وإمعان في انتهاكه للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”.

وطالبت حماس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه “الجريمة الوحشية”، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين.

من جهته”، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الكيان لم يتوقف يوما عن “تنفيذ عمليات إعدام لفلسطينيين خارج نطاق القانون”.

وأضاف النادي أن مساعي الكيان لاقرار قانون إعدام الأسرى هو “خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود”.