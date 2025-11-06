تونس تحتضن حدثا دوليا لـ”عشّاق الشكلاطة” بداية من هذا الموعد

تنتظم فعاليات الصالون الدولي للشكلاطة والمرطبات في دورته السابعة هذه السنة، من 20 إلى 22 نوفمبر 2025، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة.

ويُعدّ هذا الحدث السنوي وفق المنظمين موعدا لعشّاق الشكلاطة والحلويات، حيث يجمع كبار المهنيين في مجالات صناعة الشكلاطة والكاكاو والمرطبات والمثلجات والقهوة والحلويات من تونس وعدد من الدول الأجنبية، على غرار الجزائر وفرنسا.

ومن المنتظر، أن يستقطب الصالون هذا العام أكثر من 5000 زائر على امتداد ثلاثة أيام، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 عارض متخصص في مجال الشكلاطة والحلويات من تونس والخارج، ما يعكس أهمية هذا الحدث في دعم هذا القطاع الحيوي والترويج له.

ويُعتبر الصالون مناسبة لتجميع أبرز الفاعلين في القطاع للتعريف بمنتجاتهم وابتكاراتهم وتسويقها، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والشراكات بين المهنيين.

وينطلق البرنامج، يوم 20 نوفمبر الجاري، بورشات تفاعلية للأطفال في الرسم والنحت على الشكلاطة والكاكاو، إضافة إلى عروض تذوّق مفتوحة للزوار.

كما يمثّل الصالون فرصة للقاء هواة الطبخ والحلويات، مع مشاركة متميزة لمدارس وأكاديميات صناعة الحلويات التي ستقدّم عروضًا وورشات حية طيلة أيام المعرض.

وسيتم، خلال الصالون تنظيم مسابقة لأفضل قطعة حلوى وأجمل قطعة فنية بالشوكلاطة، حيث سيتم تتويج الفائزين خلال حفل ختامي يوم 22 نوفمبر 2025، بحضور لجنة تحكيم تضمّ خبراء ومهنيين في القطاع