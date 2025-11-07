عاجل/ المسدّي تكشف: عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان.. وهذه أهدافها



كشفت النائب فاطمة المسدي، خلال مداخلتها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، عن إعداد عدد من النواب لإمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، الى جانب تقديم عديد النواب استقالاتهم من مكتب المجلس

واعتبرت المسدي ان مثل هذه الخطوة، تأتي في إطار المساعي الهادفة للاطاحة بالنظام وبمؤسسات الدولة التونسية، وفق تعبيىها.

كما قالت المسدي ان عريضة سحب الثقة من بودربالة هي وسيلة لدفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل البرلمان الحالي، حسب تقديرها.

يشار الى ان جلسة عامة مشتركة تنعقد حاليا بمقر البرلمان، بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم، للمصادقة على ميزانية الغرفتين التشريعيتين لسنة 2026.