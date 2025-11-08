عاجل/ من السجن: الغنوشي يتخذ هذا القرار..

أكدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنه قد دخل يوم أمس الجمعة، في إضراب عن الطعام تضامنا مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ، الذي يواصل إضرابه الوحشي عن الطعام رغم تدهور وضعه الصحي.

وقالت حركة النهضة في بيان لها إنه “أمام هذا النهج في التصعيد الذي اختاره المساجين السياسيون في مواجهة آلة الظلم والقهر والمحاكمات الجائرة التي وظفت فيها السلطة القضاء وتجاوزت خلالها كل الإجراءات القانونية وخرقت فيها كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع كل المساجين السياسيين المعارضين وتطالب برفع هذه المظالم وإطلاق سراح المساجين وتحمّل السلطة مسؤولية السلامة الجسدية للمضربين”.

واعتبرت الحركة بأن” سياسات التنكيل والتشفي لا تعدّ على الإطلاق بطولة ولا انتصارا على رجال ونساء لم يجدوا من وسيلة للتصدي لهذا الظلم سوى بطونهم الخاوية وأجسادهم المنهكة من قهر السجون والسجانين”، وفق نص البيان.