عاجل/ وزير الشؤون الاجتماعية يفتح النار على الصيادلة..

أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ان الصيادلة لم يكونوا عند عهدهم في الاتفاق المتعلق بديون الكنام حيث تم الاتفاق على صرف مبلغ قدره 50 مليون دينار في سبتمبر و20 مليون دينار في أكتوبر و20 مليون دينار أخرى في شهر نوفمبر وبذلك يتم تصفية جميع الديون المتخلدة بذمة. الصندوق قبل نهاية السنة الحالية.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة مشتركة للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصوص مهمة الشؤون الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2026، انه تم الاتفاق مع نقابة الصيادلة على ان تكون بداية السنة القادمة فرصة لمراجعة الاتفاقية وبنودها بعيدا عن اية ضغوطات الا انه فوجئ بقرار تعليق العمل بالاتفاقية وحرمان المرضى من الادوية وفق ما نقلته اذاعة الديوان.