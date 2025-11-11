عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026

عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر

2025/11/11 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة


تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، ب 377 فاصل 137 مليون دينار، مقابل 366 فاصل 607 مليون دينار سنة 2025 ، أي بزيادة قدرها 10 فاصل 530 مليون دينار.
وتتوزع ميزانية مهمة وزارة الخارجية، التي انطلقت الغرفتان التشريعيتان في مناقشتها عشية اليوم الثلاثاء بقصر باردو، إلى:
– نفقات التأجير التي ضبطت في حدود 205 فاصل 850 مليون دينار تعهدا ودفعا
– نفقات التسيير وتقدر ب 86 فاصل 440 مليون دينار تعهدا ودفعا
– نفقات التدخلات في حدود 64 فاصل 347 مليون دينار تعهدا ودفعا
– نفقات الاستثمار التي ضبطت في حدود 20 فاصل 10 ملايين دينار تعهدا و13 فاصل 500 مليون دينار دفعا

