استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته جنوبي نابلس بالضفة الغربية..#خبر_عاجل

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم متأثرا بإصابته، في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الطفل أيسم معلا (13 عاما)، متأثرا بإصابته بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع قبل قرابة الشهر، خلال مهاجمة قوات الاحتلال قاطفي ثمار الزيتون في منطقة “جبل قماص” في بيتا، حيث جرى نقله حينها للمستشفى، ودخل في غيبوبة حتى أعلن عن استشهاده مساء اليوم.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا شاملا منذ عامين، أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

