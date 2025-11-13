عاجل/ 4 فتيات يعتدين على تلميذة..وهذا ما قرره القضاء في حقهن..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 السيجومي، بالاحتفاظ بـ4 فتيات من أجل الإعتداء على تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة وتعنيفها بوحشيّة أمام المعهد الثانوي حي بوقطفة2 بسيدي حسين، ثمّ تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الأولياء والتّلاميذ، رضا الزّهروني، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “هذه الواقعة مقرفة ومؤلمة، خاصّة وأن هذا القدر من العنف صدر عن فتيات بين 16 و21 سنة”، مشدّدًا على أنّ “هذه المشاهد لم نعهدها من قبل، والأمور تجاوزت الحدود”.

ودعا الزّهروني إلى “تحميل المسؤوليات وتحفيز الأولياء من أجل معالجة ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية”، مؤكّدًا أنّ “الجانب الجزري يُعتبر هامًّا جدًّا لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أنّ الفتيات المعتديات كُنّ في يوم من الأيام تلميذات، ولهذا يجب التركيز على جميع الجوانب لمعالجة هذه الظاهرة”.