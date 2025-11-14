يهم سكان حي التحرير والمناطق الجاورة..#خبر_عاجل

في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، تنظم كل من دار الشباب والهيئة المحلية للهلال الأحمر بحي التحرير قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني حي التحرير والمناطق المجاورة تحت شعار “تفقد روحك تمنع روحك – صحتك بالدنيا”، وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 بدار الشباب حي التحرير.

وتهدف هذه المبادرة، التي تندرج في إطار الإحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتكريس مفهوم الصحة المجتمعية الوقائية من خلال تقديم فحوصات طبية واستشارات متنوعة تشمل قياس السكري وضغط الدم والكشف المبكر على سرطان الثدي والاستشارة النفسية والتغذية الصحية إلى جانب ورشات حية في الإسعافات الأولية.

وتندرج القافلة في إطار العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني، بمساهمة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس ومنظمة الهلال الأحمر التونسي وفرع حي التحرير والإدارة الجهوية للصحة بتونس (إطارات طبية وشبه الطبية) وديوان الأسرة والعمران البشري بباردو.