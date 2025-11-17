كريستيانو يقتني يختا من تونس..#خبر_عاجل

كشف رئيس المجمع المهني للصناعات البحرية بمُنظمة “كونكت” منتصر ضياف أنّ عددا من مشاهير العالم اختاروا تونس لاقتناء يخوتهم، بينهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي اقتنى يختا تونسيا صُنِع في منزل جميل بولاية بنزرت.

وبيّن منتصر ضياف، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين، أنّ الصناعات البحرية التونسية تشمل الآن صناعة سفن الترفيه والصيد البحري، وأيضا السفن العسكرية.

واضاف أنّ تونس تُنتِج، منذ سنة 2015، سفنا عسكرية -100% صناعة تونسية- كما أنّها دخلت مجال صناعة السفن الذكية التي يتم التحكم فيها عن بعد لحماية السواحل.