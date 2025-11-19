عاجل/ منخفضات جوّية مصحوبة بأمطار خلال الأيام المقبلة بهذه المناطق..

أفاد الأُستاذ المُبرّز في الجُغرافيا والباحث في المخاطر الطّبيعيّة والخبير في طقس تونس، عامر بحبة، اليوم الأربعاء، بأنّ “تونس ستشهد منخفضات جوية مصحوبة بهواء بارد وأمطار خلال الأيام المقبلة”.

وأوضح بحبة، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “البلاد تشهد حاليّاً منخفضًا صحراويّاً مصحوباً بأمطار وستتواصل اليوم وغدًا، يتّجه نحو خليج قابس ويمكن أن يشمل ولايتيْ صفاقس والمهدية، ومن الصعب أن يشمل ولايتيْ سوسة والمنستير”.

وأضاف بحبة أنّ “البلاد ستشهد أيضاً منخفضًا جويّاً قطبيّاً مصحوباً بأمطار، ومن المتوقع وصول الهواء البارد بداية من مساء الجمعة، وسيكون يوم السبت ممطرًا خاصّة في شمال تونس وستبقى فاعلية هذا المنخفض نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل لتشمل السواحل الشماليّة بكميات هامّة، خاصّة بأقصى الشمال الغربي”.