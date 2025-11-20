يوفنتوس الإيطالي يعلن عن غياب مدافعه روجاني حتى مطلع 2026

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي غياب مدافعه دانييلي روجاني عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل بسبب الإصابة.

وأوضح النادي في بيان له، أن مدافع المنتخب الإيطالي تعرض لإصابة عضلية كشفت الفحوصات حاجته لعدة أشهر للتعافي والدخول في برنامج تأهيلي قبل العودة للمشاركة مع الفريق في البطولة الإيطالية ورابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضاف البيان أن الفريق سيفقد جهود روجاني في جميع مبارياته لبقية الشهر الحالي وشهر ديسمبر المقبل على أن يعود للملاعب مطلع العام المقبل.

ويعد روجاني البالغ من العمر 31 عاما أحد أبرز المدافعين في إيطاليا ويلعب أساسيا في تشكيلة الفريق والمنتخبات الإيطالية منذ سنوات.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في ترتيب البطولة الايطالية برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدرين إنتر ميلان وروما.

وسيواجه الفريق نادي فيورنتينا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة.