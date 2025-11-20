تصنيف الفيفا : المنتخب التونسي يتقدم الى المرتبة 40 عالميا

تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء الاربعاء ليصبح في المرتبة 40 عالميا والسادسة افريقيا

وكان المنتخب التونسي فاز خلال شهر نوفمبر الجاري على نظيره الاردني وديا 3-2 وتعادل امس مع نظيره البرازيلي 1-1 في مقابلات نافذة الفيفا.

وتقدم المنتخب المغربي، صاحب الصدارة قاريا، بمرتبة واحدة ليصبح في المركز 11 عالميا متقدما على السنيغال (19 عالميا) ومصر (34 عالميا) والجزائر (35 عالميا) ونيجيريا (38 عالميا) وتونس (40).

وعلى الصعيد العالمي حافظت اسبانيا على الصدارة متقدمة على الارجنتين وفرنسا وانقلترا والبرازيل.