اتفاقية تمويل بقيمة 1333 مليون دينار لفائدة الستاغ..#خبر_عاجل

2025/11/21 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس


عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ برنامج عقد الأهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة 2024-2028، اجتماعها الثاني، الجمعة 21 نوفمبر الجاري، تحت إشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري والرئيس المدير العام للشركة فيصل طريفة وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والشركة.
وحسب البلاغ الصادر عن الوزارة، فقد تم استعراض مجالات التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجموعة البنك الدولي للخماسية القادمة من خلال اتفاقية تمويل بقيمة 430 مليون دولار أي ما يعادل 1333 مليون دينار لتحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركة وتطوير إمدادات الكهرباء والتسريع في تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة هذا إلى جانب الحرص على التقليص من كلفة الدعم وتحقيق الاستقلالية الطاقية.
ووفق ذات البلاغ، سيتم عقد اجتماعات دورية في الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ برنامج العمل.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مختلف محاور البرنامج في الآجال المحددة، بما يضمن تعزيز الأداء المالي والتقني والتجاري للشركة وتحسين جودة خدماتها المقدمة مقابل تخفيض الفاقد الطاقي.
كما تم تسجيل تحسن في بعض المؤشرات وتم التنصيص على مواصلة العمل لبلوغ الأهداف المرجوة خاصة منها الحوكمة في قطاع الكهرباء

