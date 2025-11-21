عاجل/ قضية “هيئة الانتخابات” ضد عبير موسي: رفع جلسة الاستئناف وهذا ما تقرّر..

قررت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، تأخير النظر في قضية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بسبب تصريح اعلامي حول مسار انتخابات سنة 2019، وذلك الى يوم 5 ديسمبر المقبل.

واكد محامي الدفاع نافع العريبي، عبر تدوينة على فايسبوك، ان الدائرة لم ترد على مطلب،الذي تقدمت به موسي ضد رئيس الدائرة المتعهدة، باعتباره كان عضوا بإحدى الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الطرف الشاكي في ملف القضية.

يسار الى ان عبير موسي، قد مثلت اليوم الجمعة، بحالة إيقاف، امام الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك للطعن في حكم ابتدائي قضى بسجنها مدة عامين اثنين على خلفية القضية المذكورة.