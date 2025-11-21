الجزائر.. أول زيارة رسمية فرنسية منذ “القطيعة”



وصلت أمس الخميس إلى الجزائر، الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديكوست، برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، للقاء نظيرها بالجزائر، لوناس مڤرمان.

وأوفدت فرنسا المسؤول الثاني في الخارجية في “زيارة عمل لبحث سبل استئناف التعاون بين البلدين”، حسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية. ولم يفصل المتحدث في فحوى الزيارة، باستثناء أنها تحت عنوان “استئناف التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني وبعث العلاقات الاقتصادية”.

وفي هذا الجانب، ذكرت صحيفة “لوموند” أن الخطوة جاءت لـ”بحث سبل إعادة الحياة إلى العلاقات الثنائية”، خصوصا على صعيد العمل القنصلي وإعادة اعتماد الموظفين القنصليين المعلقة ملفاتهم، إضافة إلى وضع جدول عمل لمتابعة الملفات العالقة، من بينها عودة السفراء والزيارات المرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، وقضايا الجزائريين الذين يواجهون قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية.

وجاءت الزيارة، بعيد الإفراج عن صنصال، الذي أرادت باريس جعل قضيته حلقة أساسية من حلقات الأزمة مع الجزائر، بضغط واضح من اليمين المتطرف، والإفراج عنه مؤشر من مؤشرات انفراجها، في حين تفصل الخارجية الجزائرية بين المسألتين والمسارين، وتعتبر العلاقات بين البلدين أكبر “من هذا الشخص، ولا يتعين منحه أكثر مما يستحق”، بتعبير وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

ويستنتح، انطلاقا من تصريح عطاف الذي أدلى به في ندوة صحفية، الثلاثاء الماضي، أن الزيارة لا علاقة لها بقرار العفو الرئاسي الذي استفاد منه صنصال، سواء من حيث التوقيت أو من حيث المضمون أو في بعدها الرمزي كذلك.

ورغم أن سلسلة مؤشرات حدثت مؤخرا، تعكس بوادر عودة تدريجية للحوار بين قصري المرادية والإليزيه، وفق تصريحات رسمية من الجانبين، إلا أن الغموض يكتنف المسألة والأزمة لا تزال قائمة، بمختلف ملفاتها وعناصرها المحرّكة لها وتلك التي جاءت كنتيجة، كسجن دبلوماسي جزائري يعمل في فرنسا العام الماضي، على خلفية قضية رفعها رعية جزائري، يدعى أمير بوخرص، وسحب السفيرين وطرد الدبلوماسيين من الجهتين، والتعاون القضائي وغيرها من الملفات العالقة. وتعكس الخطوة اهتماما فرنسيا بالغا بتطبيع العلاقات بين البلدين.

ومما يدعو للملاحظة، بروز مقاربة جديدة في إدارة الأزمة بعد إبعاد وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، تتميز بالهدوء والابتعاد عن أضواء الإعلام، بدليل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكاتب صنصال في الإليزي من دون بهرجة إعلامية، في حالة نادرة في المشهد السياسي والإعلامي الفرنسي، حيث تعوّد الساسة على إشراك الصحافة في الأنشطة السياسية.

المصدر: الخبر الجزائرية