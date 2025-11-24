عاجل/ كتل هوائية باردة تصل الى تونس بداية من هذا التاريخ..

تُسجل درجات الحرارة بداية من مساء يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 وإلى موفى الأسبوع، انخفاضا ملحوظا، تزامنا مع وصول كتل هوائية باردة إلى تونس.

وأفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري بأن الأجواء بداية من عشية الأربعاء ستكون شتوية بامتياز حيث ستتهاطل الأمطار بشمال ووسط الجمهورية وستشمل التساقطات محليا الجنوب.

وقال بن أحمد إن الوضع الجوي يتميز اليوم وغدا باستقرار ظرفي مقارنة بالتقلبات الجوية التي شهدتها مختلف جهات الجمهورية آخر الأسبوع المنقضي، وبيّن أن نهاية نهار الغد ستتكاثف السحب أكثر خاصة بالشمال وذلك مع اقتراب وصول منخفض للضغط الجوي إلى تونس يشمل الأمطار وتساقط البرد خاصة في أقصى الشمال.