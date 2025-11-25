تصدر الترند: مسلسل “ورد وشوكولاتة” يثير جدلا كبيرا: هل غيّر المسلسل قصة مقتل الإعلامية شيماء جمال..؟

تصدر المسلسل المصري “ورد وشوكولاتة” الترند خلال اليومين الماضيين، محققاً نسب مشاهدة قياسية تجاوزت 60 بالمائة على منصة “يانغو بلاي”. وقد أثار العمل ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لارتباط قصته بقضية رأي عام هزّت الشارع المصري.

قصة حب تنتهي بجريمة قتل

تتمحور قصة المسلسل حول إعلامية شهيرة، معروفة بأسلوبها الصادم وصوتها العالي في كشف القضايا الجريئة عبر برنامجها التلفزيوني. تتغير حياتها جذرياً بعد لقائها بمحامٍ نافذ يُدعى صلاح، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وحياته المعقدة. ينتهي هذا الصراع بين القلب والعقل بزواج عرفي، قبل أن تُقتل الإعلامية في نهاية مأساوية.

وقد استمدت أحداث المسلسل من قصة واقعية للإعلامية المصرية الراحلة شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وصديقه في عام 2022، وتم تنفيذ حكم الإعدام في الجاني وصديقه رسمياً في أوت 2025.

اتهامات بتغيير الحقائق وتهديد بالمقاضاة

في تطور لافت، كشفت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عن موقفها من المسلسل، حيث أكدت أنها محتفظة بنسخة منه على أسطوانات تسجيلية. وأشارت إلى أن هدفها هو رصد الأحداث التي لا تُشابه قصة ابنتها الحقيقية، تمهيداً لمقاضاة صناع العمل قانونياً.

كما كشفت والدة شيماء جمال عن تفاصيل غامضة من حياة ابنتها، مشيرة إلى أن منزلها كان يتضمن قرابة 15 كاميرا مراقبة مخفية لرصد أي تحركات في جميع أرجائه.

نجوم العمل

مسلسل “ورد وشوكولاتة” من بطولة نخبة من النجوم، بينهم: محمد فراج وزينة ومها نصار ومريم الخشت ومراد مكرم وصفاء الطوخي ومحمد سليمان وعمرو مهدي وبسام رجب. ويشارك فيه أيضاً مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل.

وقد أثارت أحداث العمل موجة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه، بسبب حبكته الدرامية الجريئة.