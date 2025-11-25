إثر عطب مفاجئ: انقطاع المياه في هذه المنطقة..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه – إقليم باجة – في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2025 أنه تم تسجيل عطب مفاجئ على مستوى قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم بباجة المدينة مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في عدد من الأحياء.

وحسب نص البلاغ سينقطع الماء في الأحياءالتالية، شارع خير الدين باشا وشارع 18 جانفي والانهج المتفرعة عنه وشارع 9 أفريل والانهج المتفرعة عنه وشارع الحرية والانهج المتفرعة عنه.

وأكدت الشركة أنه من المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 وذلك بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.