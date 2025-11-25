“التاس” تُصدر قرارا يهُم مشاركة المنتخب التونسي في “كان” المغرب..#خبر_عاجل

قررت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، رفض الشكوى التي تقدّم بها الاتحاد الغيني لكرة القدم من أجل إقصاء منتخب تنزانيا من المشاركة في كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 وتعويضه بمنتخب غينيا.

وتبعا لهذا القرار فقد تمّ تثبيت مشاركة منتخب تنزانيا في “كان” المغرب خلال الفترة الممتدة بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026، حيث سيواجه في الدور الأول من المسابقة كلّ من نيجيريا وأوغندا والمنتخب الوطني التونسي.

يذكر ان الشكوى الغينية، جاءت عقب دخول لاعب من منتخب تنزانيا في مباراة جمعت المنتخبين ضمن تصفيات كأس إفريقيا، برقم قميص مختلف عن الذي تم تسجيله على ورقة المقابلة (رقم 26 بدلاً من رقم 24).