عاجل/ قضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية: هذا ما قرره القضاء..

عاجل/ انقطاع الحركة المرورية بهذه المناطق..

عاجل/ هذا ما تقرّر ضد شقيق مدير شركة “انستالينغو” من اجل الاساءة لرئيس الدولة والتحريض على الجيش

ايطاليا تخطّط لإنشاء “قبّة حديديّة”

عاجل/ البرلمان: إسقاط مقترح تعديل يتعلق بالزيادة في الأجور ضمن قانون المالية

2025/11/29 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة

انعقدت اليوم السبت 29 نوفمبر، الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والأقاليم للمصادقة على المهمات والمهمات الخاصة، بميزانية الدولة لسنة 2026، ثم انطلق النواب في المصادقة على فصول قانون المالية، والتي تم الى حد الآن المصادقة على 22 فصلا منها.
كما تم خلال الجلسة اسقاط مقترح تعديل يتعلق بتسقيف الزيادة في الأجور التي وقع اقرارها في الفصل 15 .
ونص التعديل على أن الزيادة في الأجور بمقتضى الفصل الأصلي لا يتضمن تحسين المقدرة الشرائية و لن تتجاوز نسبة 4%.
ومن جهتها، قد اكدت وزيرة المالية على أن تحديد الزيادة سيتم في جانفي 2026.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn