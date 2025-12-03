تحذير من خطر شديد يهدّد أطفال العالم..#خبر_عاجل

احذروا هذا القاتل الصامت..#خبر_عاجل

2025/12/03

يتناول الأطفال حول العالم المزيد والمزيد من الأطعمة التي مرت بعمليات تصنيع عالية، ما يترتب عليها من عواقب وخيمة على صحتهم ونموهم وسلامتهم العقلية.
هذا ما خلص إليه تحليل جديد صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” UNICEF، اليوم الأربعاء، والذي يُلخّص مدى هيمنة ما يسمى بـ”الأطعمة فائقة التصنيع” على الحياة اليومية للشباب حول العالم.
ويستند التقرير على سلسلة من الدراسات التي نشرت مؤخراً في مجلة “ذا لانسيت” The Lancet الطبية، والتي تشرح تفصيلاً المخاطر الصحية الناتجة، ودور الصناعة في انتشار مثل هذه المنتجات.
يذكر أن “الأطعمة فائقة التصنيع” عادة ما تتكون من مزيج من السكر والملح والدهون غير الصحية والنشويات الصناعية والعديد من المواد المضافة، مثل المستحلبات والملونات والنكّهات.

