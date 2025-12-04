عاجل/ توقف جولان قطار TGM خلال نهاية الأسبوع

أعلنت شركة النّقل بتونس في بلاغ إيقاف الجولان كليا على خط تونس-حلق الوادي-المرسى (ت.ح.م) كامل يومي السبت والأحد 6 و 7 ديسمبر 2025 وذلك في إطار إنجاز مشروع تجديد جسر قنال “خير الدين”، وإعادة تركيز الخطوط الهوائية الكهربائية بين محطتي “حلق الوادي الكازينو” و “خير الدين” على المسلك رقم 1 (في اتجاه المرسى).

وأكدت الشركة أنه سيتمّ استئناف الجولان على سكة واحـدة يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 في الجزء الممتد بين محطتي “تونس البحرية” و “حلق الوادي كازينو” و الجزء الممتد بين محطتي “خير الدين” و ” المرسى الشاطئ”.

وذكرت أنه سيتمّ خلال هذين اليومين من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء تعزيز السفرات على خط الحافلة رقم 347 الرابط بين تونس البحرية بمعدّل سفرة كل 20 دق من خلال تخصيص 6 حافلات منها 4 مزدوجة يوم السبت وكل 30 دق يوم الأحد بواسطة 4 حافلات مزدوجة .

وأشارت شركة النّقل بتونس إلى أنها تعول على تفهّم الجميع بضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للسكة الحديدية.