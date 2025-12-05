عاجل/ القضاء يصدر حكما بالسجن في حق المرأة التي أحرقت القطط..

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بإدانة المرأة التي كانت عمدت إلى حرق قطط وسجنها مدة 15 يوما وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بإلزامها بأن تؤدي لفائدة القائمين بالحق الشخصي جمعيتا “الرحمة للرفق بالحيوان” في شخص ممثلها القانوني وجمعية “اصدقاء الحيوان والبيئة” في شخص ممثلها القانوني اتعاب التقاضي واجرة المحاماة َوإبقاء المصاريف محمولة على القائمين بها ورفض الدعوى المدنية أصلا فيما زاد علي ذلك وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

يذكر انه تم تداول موقع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المتهمة وهي تسكب البنزين على قطط وتحرقهم وعن إحياء.