عاجل/ رابطة حقوق الانسان تدعو الى المشاركة بكثافة في مسيرة الغد

2025/12/05 أهم الأخبار, تونس, سياسة

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عموم منخرطاتها ومنخرطيها، للمشاركة بكثافة في مسيرة تحت شعار “المعارضة ليست جريمة” ضد ما اسمته الظلم والإستبداد ودفاعا عن الحرية، وذلك غدا السبت 06 ديسمبر 2025 إنطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بالعاصمة على الساعة 15:00.
وبيّنت الرابطة ان هذه الدعوة، تأتي في إطار التنديد بما اعتبرته “تجريم المعارضة السياسية والعمل المدني والتضامن الذي تنتهجه السلطة القائمة لقمع وترهيب معارضيها” .
يشار الى ان تيارات حزبية وحقوقية معارضة اعلنت مشاركتها في المسيرة المقررة غدا السبت بالعاصمة.

