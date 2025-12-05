مجلة عالمية تختار تونس ضمن أفضل الوجهات لقضاء رأس السنة..#خبر_عاجل

كشفت مجلة “ترافل آند تور وورلد” المتخصصة في السياحة العالمية، أنه تم اختيار تونس ضمن أفضل الوجهات لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة،متوقعة أن تجذب عددا متزايدا من السياح خلال هذا الشتاء، مما يمثل خطوة هامة إلى الأمام لقطاع السياحة في البلاد.

وأكدت المجلة في تقريرها المنشور اليوم الجمعة ان تونس وجهة سفر رئيسية للباحثين عن مزيج من الاستكشاف الثقافي، والاستجمام في الساحل، ودفئ طقسها خلال موسم الأعياد وراس السنة الميلادية،وذلك بفضل تراثها الغني، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، وجودة خدمات الاستقبال فيها.

وأبرزت المجلة أن الجمع بين المعالم التاريخية وظروف الراحة والتجارب الفريدة جعل من تونس خيارا جذابا للمسافرين الباحثين عن ملاذ احتفالي بعيدا عن برد أوروبا وخارجها.

وأكدت المجلة ان تونس توفر تجارب عطلات فريدة اذ تقدم مجموعة من التجارب الاستثنائية للسياح الذين يتطلعون للاحتفال بموسم الأعياد واستعرضت في السياق ذاته ما تشتهر به المدن الساحلية في البلاد، مثل الحمامات وسوسة وجربة، بسحرها المتوسطي، مع شواطئ رملية جميلة ودرجات حرارة شتوية معتدلة، مما يجعلها وجهة مثالية للزوار الباحثين عن الهروب من المناخ الشتوي القاسي في أوروبا.

وأفادت المجلة العالمية بأنه خلال فترة الاعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة، تشهد المدن الكبرى والمنتجعات السياحية، احتفالات كبرى اضافة الى الاجواء الاحتفالية في العاصمة مما يخلق جوا نابضا بالحياة للزوار، ما يجعل الاحتفال برأس السنة الميلادية في تونس عامل جذب رئيسي للسياح، وفق المنصة السياحة.

يجدر التذكير أن عديد التصنيفات السياحية العالمية صنفت تونس كأحسن الوجهات العالمية اذ حسب “لونلي بلانيت” (شركة عالمية متخصّصة في دليل السفر والسياحة) حلت تونس في المرتبة الخامسة عالميا في تصنيف عام 2026. كما صُنفت ضمن أفضل 25 وجهة من قبل مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” لعام 2025.

وتصدرت تونس قائمة الوجهات العالمية الخمس الأفضل ضمن “منتجات الاختيار الآمن” للسياح الصينيين، وفقا لتصنيف الوجهات السياحية الأكثر أمانا في العالم الصادر عن منصة “ترافيل” الصينية.

وتعد تونس وجهة سياحية بارزة في شمال إفريقيا بفضل مزيجها من الشواطئ، والصحراء، والمواقع الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مما يجعلها جاذبة للسياح من مختلف أنحاء العالم.