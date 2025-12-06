انقطاع الكهرباء بمناطق مختلفة من هذه الولاية غدا الأحد..#خبر_عاجل

أعلنت الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز إقليم المهدية أنّ التيّار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال الصّيانة يوم الأحد 07 ديسمبر 2025 من السّاعة الثامنة ونصف صباحا إلى السّاعة الواحدة ظهرا بالأماكن التّالية:

• كامل منطقة برج عريف (من معمل الخياطة مهدكو Mahdco إلى كيوسـك برج عريف طوطال)

• عمارة الحبيب ببرج عريف والحي المقابل لها

• منطقة برج الشلبي

• منطقة الليانة – واد نخالة

• أكواش دار الشيخ

• نهج الحمامات

• حي جامع الغفران الروضة

• شارع ابن الجزار (من روضة سمسم الى مفترق برج عريف)

• جزء من نهج سوسة

• طريق بومرداس (من مفترق مركز الفحص الفني إلى مقهى محسن)

• شارع الجمهورية (من مقهى محسن إلى مفترق مخبزة الباي)

• جزء من جبل دار واجة

• كامل المنطقة الصناعية

وأشارت الشركة إلى أن إرجاع التيّار الكهربائي سيتم دون سابق إنذار حسب إنتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة.