عاجل/ سفارة أمريكا بتونس تصدر بلاغ جديد وتعلن..

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس أنه بفضل التعاون بين المسؤولين الأمريكيين والتونسيين أُلغيَ البلاغ الموجّه للعموم الذي صدر أمس الجمعة 5 ديسمبر 2025، والذي كان يُعلن اعتماد جدول أعمال محدود ابتداءً من 8 ديسمبر 2025.

وأكّدت السفارة أنّ جميع مقابلات التأشيرة والخدمات القنصلية الروتينية والطارئة الأخرى مُتاحة لمواطني الولايات المتحدة، وسيتمّ إعادة جدولة ما ألغي من مواعيد تأشيرة ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين، داعية إلى انتظار إعادة الإتصال بهم لإعادة جدولة موعدهم.

وحثّت المسافرين الأمريكيّين على التسجيل في برنامج تسجيل المسافر النبيه (STEP) لتلقّي التنبيهات القنصلية عند السفر إلى الخارج، للتسجيل يمكن زيارة الموقع: https://mytravel.state.gov/s/step

وأفاد مصدر مطلع بالسفارة الأمريكية بتونس أنه بفضل التنسيق بين المسؤولين الأمريكيين والتونسيين، تمّ حلّ المسائل التي كانت ستُعيق سير العمل الاعتيادي بالسفارة الأمريكية، مما يسمح لها بمواصلة عملها كالمعتاد، ومن ذلك اسداء جميع الخدمات القنصلية الاعتيادية والطارئة. وسيتم إعادة جدولة أي مقابلات تأشيرة أو مواعيد قنصلية روتينية أخرى معلقة.

وأضاف أن السفارة الأمريكية تفي بمسؤولياتها، بالتعاون مع الحكومة التونسية، لتمتثل امتثالا تامّا للقانونين الأمريكي والتونسي، بما في ذلك قانون الشغل التونسي.