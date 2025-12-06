عاجل/ سيارة تدهس تلاميذ..وهذه حصيلة الضحايا..

فتح وكالة قنصلية للجمهورية التونسية شمال فرنسا..#خبر_عاجل

2025/12/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أودى حادث مرور، جد صباح اليوم السبت ببومرداس، من ولاية المهدية، بحياة تلميذين، ونقل اثنين اخرين إلى مستشفى الطاهر صفر بالمهدية لاسعافهما.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة خفيفة (صاحبها اصيل المنطقة) بعدد من التلاميذ كانوا يعبرون الطريق لبلوغ الحافلة التي تنقلهم إلى معاهدهم. وتوفي تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة وتلميذة تدرس بالسنة الثانية ثانوي، في ما أصيبت شقيقتها وابنة عمّها في نفس الحادث، ويجري تقديم المساعدة الطبية لهما.

وطالب أهالي بومرداس، الذين أغلقوا الطريق الرابطة بين منطقتهم ومعتمدية الجم تنديدا بتكرر مثل هذه الحوادث، بتدخل السلطات الجهوية لوضع حد لهذه الكوارث من خلال تركيز مخفضات السرعة وتجهيزات تنبيه لمستعملي الطريق. وتنقل والي الجهة والمتعمد الأول للولاية على عين المكان للحديث مع الأهالي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المارّة وخاصة التلاميذ.

