نواب الجهات والأقاليم يصادقون على قانون المالية لسنة 2026 برمته..#خبر_عاجل

2025/12/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في ساعة متأخرة من ليلة البارحة على قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال جلسة عامة تواصلت أشغالها منذ ظهر أمس، الجمعة، بمواققة 64 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة نواب.

وصادق النواب قبل ذلك على الفصل 110، الذي ينص على بداية تطبيق الفصول بداية من غرة جانفي 2026، باستثناء الفصلين 56 الخاص بمنحة المتقاعدين والفصل 61 المتعلق بصندوق التشجيع على الاستثمار السينمائي والسمعي البصري لينطلق تطبيقهما بداية من جانفي 2027.

واكد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، عماد الدربالي، ضرورة العودة الى المجالس المحلية للتعريف بمزايا قانون المالية واليات تنفيذ فصوله مع دعم التواصل مع اعضاء الحكومة وفتح النقاش حول امهات القضايا التي تهم التونسيين وتذليل الصعوبات وتنمية روح البذل والعطاء ودفع المبادرة والاستثمار لتحقيق النمو المنشود.

