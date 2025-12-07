عاجل/ فاجعة تهز المنيهلة..وهذه التفاصيل..

تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث بخصوص ملابسات حصول خلاف فجر اليوم الأحد، بين شخص وابن شقيقه، مما أدّى إلى مقتله وخضوع ابن الشقيق للتدخّل الجراحي جراء ما لحقهما من إصابات، وذلك بجهة المنيهلة.

وحسب المصدر ذاته، فقد ورد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة إشعار فجر اليوم، مفاده حصول خلاف بين شخص وابن شقيقه في محيط مسكنيهما بالمنيهلة، ليتبادلا العنف وتسارعت الأمور إلى حدّ التعرّض إلى طعنات بواسطة سلاح أبيض، حيث تعرّض العمّ إلى طعنتين في حين تعرّض ابن شقيقه إلى طعنة واحدة ليتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتوفي العم متأثّرا بخطورة إصاباته وخضع ابن شقيقه إلى التدخّل الطبي اللازم.

وحسب معطيات أولية، فإنّ ابن الشقيق كان زمن الواقعة بحالة سكر ونشب خلاف بينه وبين عمّه مما أدّى إلى وفاة هذا الأخير وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.