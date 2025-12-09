بعد أول زيارة له في سجن: هذا ما قالته ابنة نجيب الشابي..

نشرت هيفاء الشابي ابنة المناضل السياسي رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي تدوينة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك تحدثت فيها عن زياته الاولى لوالدها في السجن.

وقالت هيفاء الشابي “بعد زيارة الاستاذ احمد نجيب الشابي في سجن اعتقاله وإخباره بالتطورات الحديثة ومسيرة يوم السبت، قال لي بأنه يشكر كل من ساهم في إنجاح المسيرة من المنظمين إلى المشاركين وأنه ينام وضميره مرتاح بعد ان قدم كل ما يمكن من التضحيات وبأن مفتاح السجن بين أيدينا وأضاف ” je suis profondément ému par votre soutien, je n’ai aucun espoir sauf vous “.