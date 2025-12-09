فوز مرشّح تونس بمنصب مندوب “الانتربول” عن قارة افريقيا..#خبر_عاجل

أفضت أشغال الدّورة 93 للجمعية العامّة لمُنظمة “الأنتربول” التي انتظمت بمدينة مرّاكش بالمملكة المغربيّة الى فوز مُرشح تونس كعُضو في اللجنة التنفيذيّة للمنظمة كمندُوب عن قارّة إفريقيا للفترة 2025-2028 وفق ماورد في بلاغ لوزارة الداخلية.

و أشرف وزير الدّاخليّة خالد النوري اليوم رفقة كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني سفيان بالصّادق بمقرّ الوزارة على تكريم ثُلة من إطارات الأمن الوطني من أجل تميّزهم أثناء المُشاركة اشغال الجمعية العامة لمنظمة الانتربول و كذلك تكريم ضابطين من الحرس الوطني وذلك بمُناسبة مُشاركتهما وتميّزهما في اختتام الدّورة الثالثة و العشرين للدّرُوس الدّوليّة العُليا بالعاصمة الرّومانيّة بُوخارست.