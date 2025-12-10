أول دولة تمنع الأطفال من الولوج الى وسائل التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل

أعلنت أستراليا عن تطبيق حظر دخول الأطفال دون سن 16 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون أول أول دولة تحظر وتحجب منصات مثل “تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وفيس بوك”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي “أنتوني ألبانيزي” في رسالة مصورة، إن الهدف من الحظر هو دعم الشباب الأسترالي وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يتعرض له من البث والخوارزميات التي لا نهاية لها.

وأضاف في الرسالة:”استفد إلى أقصى حد من العطلات المدرسية المقبلة، فبدلًا من أن تقضيها في تصفح هاتفك، ابدأ رياضة جديدة، تعلم آلة موسيقية جديدة، اقرأ ذلك الكتاب الموجود على الرف منذ فترة”.

وتابع قائلا “الأهم من ذلك، اقض وقتًا ممتعًا مع أصدقائك وعائلتك وجهًا لوجه”.

وصدرت أوامر لعشر من أكبر المنصات بحظر دخول الأطفال اعتبارًا من اليوم الأربعاء أو مواجهة غرامات مالية تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) بموجب القانون الجديد.

ووجهت كبرى شركات التكنولوجيا ومدافعون عن حرية التعبير انتقادات للقانون الذي لاقى ترحيبًا من الآباء والأمهات والمدافعين عن حقوق الأطفال.

وكالات