عاجل/ قانون المالية 2026: المجلسان يفشلان في التوصّل الى صيغة موحّدة ويحيلان القانون الى رئيس الجمهورية

2025/12/10 أهم الأخبار, تونس, سياسة

انعقدت جلسة عامّة في مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، تمّ خلالها إعلان فشل الغرفتَيْن التشريعيتَيْن، في التوصل الى صيغة موحدة بخصوص قانون المالية لسنة 2026.
ومن جهته، أعلن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بأنّه سيتم إرسال قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان يوم 4 ديسمبر الجاري، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، طبقا لما يُحدّده المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وينص المرسوم على إنّه في حال عدم توافق مجلسَيْ النواب والجهات والأقاليم في المصادقة على نسخة مُوحّدة يقوم رئيس البرلمان بإرسال النسخة التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية.

