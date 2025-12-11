تونس تُسجل نموًا ملحوظًا في أعداد السياح الصينيين



تشهد تونس نموا متزايدا في عدد السياح الصينيين الوافدين خلال العام الحالي مع تسارع وتيرة هذا النمو موفى شهر نوفمبر 2025، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة ببيكين.

وسجل شهر نوفمبر 2025 وحده زيادة بنسبة 24.2٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث استقبلت تونس 3147 سائحًا صينيًا.

كما تشير النتائج التراكمية للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي (جانفي – نوفمبر 2025) إلى تطور إيجابي ومستقر، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الصينيين 25 الف و293 سائحًا، مقارنة بـ21 الف و386 سائحًا في الفترة نفسها من عام 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 18.3 بالمائة.

ويعزى هذا الأداء المشجع إلى الاهتمام المتزايد من المسافرين الصينيين بتونس كوجهة سياحية وثقافية مميزة، وهو ما يأتي نتيجة للجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات وزيادة الحضور التسويقي في السوق الصينية.

وتعمل وزارة السياحة التونسية من خلال مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة في بكين على الترويج لتنوع المنتوج السياحي لتلبية تطلعات السائح الصيني، مما يعكس التزامًا مشتركًا ببناء جسر للتبادل الثقافي والسياحي بين البلدين.