عاجل/ يهم صابة زيت الزيتون: وزارة الفلاحة تعلن..

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها اليوم الاحد، “عن الانطلاق في العمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون لدى المتدخلين في القطاع عند الاقتضاء مع اسناد منحة للخزن ب300 دينار للطن لفائدة اصحاب المعاصر والمصدرين، و330 دينار للطن لفائدة الفلاحين”.

وياتي هذا القرار تجسيما للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 اكتوبر 2025 حول الاستعداد لموسم زيت الزيتون 2025/2026 وخاصة منها تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل ببرنامج تخزين كميات من زيت الزيتون تتراوح بين 100 و150 الف طن لدى المتدخلين في القطاع عند الاقتضاء ولفترة محددة ب3 اشهر مع اسناد منحة خزن في الغرض ومنحة اضافية للفلاحين، حسب نص البلاغ.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون الاتصال بالمصالح المركزية والجهوية للديوان الوطني للزيت لمزيد الارشادات وتقديم طلباتهم للتخزين.