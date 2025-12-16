انتاج الكهرباء في تونس يزيد بنسبة 4 بالمائة..

ارتفع إنتاج الكهرباء بموفى شهر أكتوبر 2025 بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ليبلغ حوالي 17499 جيغاوط ساعة في حين سجل الإنتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي زيادة خلال نفس الفترة بنسبة 2 بالمائة، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 94 بالمائة. وتجدر الإشارة الى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء خاصة من الجزائر حيث ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

وبلغ الانتاج الوطني للنفط في موفى شهر أكتوبر 2025 حوالي 03ر1 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2024 حيث بلغ حوالي 16ر1 مليون طن مكافئ نفط. وانخفض إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) بنسبة 9 بالمائة ليبلغ حوالي 109 ألف طن مكافئ نفط .

علما ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد19- وكذلك الحرب الروسية الأكرانية و خاصة التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

وحسب بيانات نشرية المرصد حول الوضع الطاقي الى موفى اكتوبر 2025، تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف مقارنة بموفى شهر أكتوبر 2024 بنسبة 7 بالمائة إذ بلغ حوالي 95ر0 مليون طن مكافئ نفط مقابل 02ر1 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2024 وذلك بسبب تواصل الانخفاض في انتاج اهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر و اكتشافات جديدة.

كما انخفضت كميات الاتاوة الجملية بنسبة 12 بالمائة بموفى شهر أكتوبر 2025 لتبلغ 668 ألف طن مكافئ نفط مقابل 762 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. فيما شهدت الشراءات من الغاز الجزائري ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة في حدود 2388 ألف طن مكافئ نفط.

الطلب على الغاز يزيد بنسبة 8 بالمائة

زاد الطلب على الغاز الطبيعي نهاية أكتوبر المنقضي بنسبة 8 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، ليبلغ 1ر4 مليون طن مكافئ نفط. وقد سجل الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 74 بالمائة.

و بالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بموفى شهر أكتوبر2024.

وبخصوص الطلب على المواد البترولية ، اظهرت نشرية المرصد الوطني للطاقة ارتفاعا على مستوى استهلاك المواد البترولية نسبة 3 بالمائة اذ زاد استهلاك البنزين ب9 بالمائة.

كما ارتفع استهلاك كيروزان الطيران ب14 بالمائة مقابل انخفاض في استهلاك الفيول بنسبة 18 بالمائة.

وتجدر الإشارة الى ان استهلاك فحم البترول شهد بموفى أكتوبر 2025 شبه استقرار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة.