استهلاك المواد البترولية سجل في سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة

كشفت نشرية الوضع الطاقي لشهر ديسمبر 2025 ، ان استهلاك المواد البترولية خلال السنة المنقضية، سجل ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2024 .

وابرزت النشرية التي اصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم، ان استهلاك البنزين شهد ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة وزاد استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 10 بالمائة ، مقابل انخفاض على مستوى استهلاك الفيول بنسبة 16 بالمائة خلال نفس الفترة.

وتجدر الإشارة الى ان استهلاك فحم البترول شهد خلال سنة 2025 انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. كما سجل استهلاك غاز البترول المسال ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبخصوص الطلب على الغاز الطبيعي، فقد بلغ خلال السنة الفارطة، 9ر4 مليون طن مكافى نفط مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة وذلك بالمقارنة مع سنة 2024.

وقد سجل الطلب من هذه المادة لإنتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة.وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 72 بالمائة .

وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وفق النشرية.