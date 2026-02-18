بقيمة 1.5 مليون دينار/ حجز بضائع مهربة داخل صهريج محروقات..!

أعلنت الإدارة العامة للديوانة، أن مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد تمكنت من حجز كميات هامة من البضائع المهربة مخفية بإحكام داخل صهريج مخصص لنقل المحروقات، وذلك بقيمة جملية تُقدّر بـ1.5 مليون دينار.

وأوضح البلاغ الصادر عن وزارة المالية أن العملية تندرج في إطار مواصلة مجهودات مكافحة التهريب بكامل تراب الجمهورية التونسية، حيث تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد، إثر دورية لمراقبة الجولان بأحد مفترقات الجهة، من ضبط شاحنة ثقيلة تحمل ترقيما منجميا تونسيا ومجهزة بصهريج لنقل المحروقات.

وبتفتيش الصهريج، تم العثور على مخبأ مهيأ داخله يحتوي على كميات هامة من الملابس الجاهزة، والأحذية الرياضية، والسجائر الإلكترونية، ومصوغ مزيف، إضافة إلى كماليات الهواتف الجوالة، بقيمة جملية ناهزت 1.5 مليون دينار.