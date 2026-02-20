حاول اغراق البلاد بالكوكايين: حكم سجني ثقيل ضد مهرب مخدرات..#خبر_عاجل

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، حكماً قضائياً رادعاً يقضي بالسجن لمدة 34 سنة مع غرامات مالية ناهزت مليون دينار، في حق مهرب تورط في محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات الكوكايين والهيرويين إلى التراب الوطني وفق ما اوردته اذاعة ديوان أف أم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح أعوان الديوانة في الكشف عن مخطط احترافي لتهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية. فبفضل “الحس الأمني” والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تم الاشتباه في سيارة المتهم أثناء مرورها عبر جهاز “السكانير”، حيث رصد الأعوان أجساماً غريبة ومريبة مخفية داخل هياكل أبواب سيارة.