تفاصيل البرمجة الرمضانية لقناة التاسعة..

عاجل/ فاجعة في أول يوم من رمضان..انفجار شقة بهذه المنطقة..التفاصيل وحصيلة المصابين..

طقس ثاني أيام رمضان..أمطار رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل

هام/ افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية..

حاول اغراق البلاد بالكوكايين: حكم سجني ثقيل ضد مهرب مخدرات..#خبر_عاجل

2026/02/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، حكماً قضائياً رادعاً يقضي بالسجن لمدة 34 سنة مع غرامات مالية ناهزت مليون دينار، في حق مهرب تورط في محاولة إدخال كميات ضخمة من المخدرات الكوكايين والهيرويين إلى التراب الوطني وفق ما اوردته اذاعة ديوان أف أم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح أعوان الديوانة في الكشف عن مخطط احترافي لتهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية. فبفضل “الحس الأمني” والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تم الاشتباه في سيارة المتهم أثناء مرورها عبر جهاز “السكانير”، حيث رصد الأعوان أجساماً غريبة ومريبة مخفية داخل هياكل أبواب سيارة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn